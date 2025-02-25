МИД Израиля: страна поддерживает усилия США по миру на Украине

Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию по Украине на Генеральной Ассамблее ООН, так как считает важным поддержать усилия американской стороны по решению конфликта.

«Израиль считает, что важно поддержать американские усилия, направленные на достижение прогресса в попытках положить конец войне и разрешить конфликт мирным путём», — об этом РИА Новости рассказал представитель МИД Израиля.

Ранее Совет безопасности ООН принял проект резолюции США по украинскому конфликту.

Глава американского госдепа Марко Рубио заявил, что «враждебные» резолюции во всемирной организации в отношении любой из сторон не способствуют установлению мира.