Политолог высказался о перспективах скорой отмены санкций США против России

США не отменят санкции против России в краткосрочной перспективе, а сообщения СМИ о подобных планах Вашингтона являются информационными вбросами, поддерживаемыми командой американского лидера Дональда Трампа, считает политолог Дмитрий Леви. Своей оценкой возможности отмены рестрикций в отношении Москвы эксперт поделился с «Лентой.ру».

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что США могут в скором времени снять антироссийские санкции, так как администрация Трампа видит в этом экономические возможности, а также это было предложено Россией в ходе переговоров в Эр-Рияде.

«В вопросе санкций я являюсь скорее пессимистом. В США нет консенсуса на предмет снятия санкций с России. Более того, идеологический догмат о том, что Россия должна восприниматься исключительно негативно — это всем удобный тезис, который никто не хочет пересматривать. Это удобно для внутреннего производства, для слоганов о мобилизации внутренних сил страны, для крупных промышленников и оружейных баронов. Трамп же решил связать свою политическую реальность — с новым бизнесом, крипоткомпаниями, финансовым сектором, а не с традиционной промышленностью. Однако нельзя сказать, что он выступает против этой промышленности», — отметил Леви.

«Если Трамп и распускает подобного рода слухи и поощряет этот миф, то это не более чем стратегия торговли. Мы слышим очень много заявлений от Трампа, в том числе резких и даже совсем странных (...) Не нужно реагировать на подобного рода вбросы, скорее всего, их задача -- прощупать почву и посмотреть на реакцию».

Уже в ближайшее время Соединенные Штаты могут отменить антироссийские санкции. К такому выводу пришло издание Financial Times. Отмечается, что деньги являются одной из тех немногих вещей, которые действительно мотивируют американского президента Дональда Трампа. Это и может послужить причиной снятия ограничений.

«Русские прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком заманчивых бизнес-предложений. Ожидайте, что в ближайшее время санкции США будут сняты», - говорится в публикации.

Напомним, ровно неделю назад в Эр-Рияде состоялась встреча российской и американской делегаций. На ней обсудили восстановление двусторонних отношений, в том числе возобновление экономических связей.

Позже государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры не касались отмены санкций против РФ. По его словам, дискуссии пока не дошли до этой стадии.

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Политолог-американист Малек Дудаков спрогнозировал в беседе с RT, ожидать ли в ближайшее время отмены санкций США против России.

«На мой взгляд, всё-таки не стоит торопиться. Я думаю, что для начала мы увидим возобновление работы дипломатических служб: российской — в Америке, американской — в России. Возможно, что всё-таки нашего посла согласуют в США. Это был бы важный шаг на пути нормализации отношений. Плюс Трамп ещё не назначил своего посла в Россию. Поэтому здесь ситуация пока в подвешенном состоянии находится. И уже после этого, я думаю, всерьёз начнутся переговоры о возможности смягчения, снятия санкций», — считает политолог.

По его словам, это небыстрый процесс, который может занять полгода-год.

«Здесь стоит быть готовыми к тому, что это может растянуться. Плюс, я думаю, большая серьёзная дискуссия начнётся вокруг того, какие именно санкции смягчать. Потому что американцы бы, конечно, хотели смягчить санкции, которые затрагивают в первую очередь их интересы. То есть там, где наносили ущерб самой американской экономике: то, что они у нас закупали. Это, в частности, импорт титана для американской аэрокосмической отрасли, для той же корпорации Boeing, которая сейчас находится в проблемном состоянии. Это импорт алюминия из России, на что тоже приходилась немалая часть того, что закупали США до введения всех санкций. Это импорт удобрений, потому что запрет на закупки российских удобрений привёл к взлёту стоимости на внутреннем рынке США и в целом в мире», — рассказал Дудаков.

В целом, по прогнозу специалиста, вероятность того, что со стороны США смягчение санкций будет, не маленькая.

«И, как мы видим, многие американские компании уже лоббируют возвращение на российский рынок, лоббируют как раз смягчение санкций для того, чтобы вернуться на российский рынок. Европейцы же оказываются в подвешенном состоянии, потому что, если американцы смягчают санкции, им будет сложнее антироссийский вектор политики продолжать. И европейские компании тоже не хотели бы, конечно, оказаться в проигрыше», — заключил аналитик.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что тема смягчения санкций не затрагивается в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы не затрагиваем эту тему", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам совета министров иностранных дел стран G20.

Так он прокомментировал заявления министра финансов США Скотта Бессента о возможности обсуждения вопроса смягчения санкций против России в рамках переговоров по урегулированию на Украине.

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Госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что санкции против России будут сохраняться как минимум до заключения соглашения по Украине, передает Bloomberg.

«Рубио сообщил европейским союзникам, что администрация (США) сохранит санкции в отношении России, по крайней мере, до тех пор, пока не будет достигнута сделка по урегулированию конфликта на Украине», – пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Рубио провел телефонный разговор с группой европейских коллег после того, как он вместе с другими американскими чиновниками встретился с российскими представителями в Саудовской Аравии.

Госдеп сообщал, что Рубио говорил с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии и Франции, а также с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

После переговоров в Эр-Рияде Рубио заявил журналистам, что встреча с россиянами была «первым шагом на долгом и трудном, но важном пути». Он отметил, что «уже три с половиной года не было никаких регулярных контактов между Соединенными Штатами и Россией», передает ТАСС.

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После введения санкций бывшим президентом США Джо Байденом Россия стала только сильнее. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня Россия сильнее и могущественнее, чем была до введенных Байденом санкций. Это все произошло из-за нашей глупости», — написал он.

Макгрегор призвал к восстановлению отношений между Россией и США. По словам экс-советника Пентагона, именно этого хочет новый глава Белого дома Дональд Трамп и жители его страны.

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