Дубинский предположил, что Зеленского отстранит от власти его же окружение

Владимира Зеленского отстранят от власти его же соратники, выразил предположение депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Его (Зеленского — RT.) снесут те, кто сейчас вокруг него, потому что он им уже мешает тикать с награбленным», — написал депутат в Telegram-канале.

Депутат Рады обвинил Зеленского в убийстве бывшего главы МВД Украины

Ранее Дубинский выразил мнение, что Зеленского ожидает участь итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Ирландский журналист Чей Боуз также выразил мнение, что Владимир Зеленский начал терять контроль над властью.