Появилось видео нападения на генконсульство РФ в Марселе

На территории генконсульства России в Марселе прогремел взрыв. В здание было брошено три взрывных устройства, два из которых сработали. Видео нападения опубликовали «Известия» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в понедельник, 24 февраля.

На кадрах мужчина спокойно переходит дорогу по пешеходному переходу, забрасывает бутылки через забор дипмиссии, покидает место происшествия. Над территорией консульства поднимается густой дым.

В результате инцидента никто из сотрудников не пострадал, материального ущерба также удалось избежать.

Генконсул России в Марселе раскрыл подробности взрыва

По данным газеты, полиция задержала подозреваемых в теракте на проукраинском митинге в центре города.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на генконсульство в Марселе. В ведомстве отметили, что нападавшие действовали с целью осложнения международных отношений.