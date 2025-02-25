Появилось видео нападения на генконсульство РФ в Марселе
На территории генконсульства России в Марселе прогремел взрыв. В здание было брошено три взрывных устройства, два из которых сработали. Видео нападения опубликовали «Известия» в Telegram-канале.
Инцидент произошел в понедельник, 24 февраля.
На кадрах мужчина спокойно переходит дорогу по пешеходному переходу, забрасывает бутылки через забор дипмиссии, покидает место происшествия. Над территорией консульства поднимается густой дым.
В результате инцидента никто из сотрудников не пострадал, материального ущерба также удалось избежать.
Генконсул России в Марселе раскрыл подробности взрыва
По данным газеты, полиция задержала подозреваемых в теракте на проукраинском митинге в центре города.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на генконсульство в Марселе. В ведомстве отметили, что нападавшие действовали с целью осложнения международных отношений.