Пока вы не уснули: Кремль о списке погибших на СВО россиян и наказание для Ефремова

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В Кремле прокомментировали опубликованный СМИ список погибших на СВО россиян

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал публикацию «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) со списком погибших за последние три года россиян в ходе спецоперации.

«Я не знаю, что это за издание, не знаю, что они опубликовали, и не знаю, правда это или нет», — заявил он.

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Михаилу Ефремову грозит отправка в ШИЗО из-за телефона

Российскому актеру Михаилу Ефремову, отбывающему наказание за смертельное ДТП, грозит штрафной изолятор (ШИЗО) из-за использования смартфона в колонии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о якобы найденном у Ефремова телефоне с доступом в интернет. Сообщалось, что это может повлиять на решение о его условно-досрочном освобождении, на которое претендует артист. При этом его адвокат Юрий Падалко назвал новости о телефоне «очередным фейком».

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В ЕС вслед за США потребовали у Украины вернуть деньги

Члены Европейского союза (ЕС) могут вслед за США потребовать у Украины деньги, выделенные европейскими союзниками на ее поддержку. С таким заявлением на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выступил глава «Словацкой национальной партии» и вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

«Если немцы, французы и американцы будут просить назад свои деньги, Словакия не может промолчать», — сказал парламентарий.

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Выброшенная с обрыва «Ласточкиного гнезда» кошка выжила

Кошка, которую мужчина выбросил из «Ласточкиного гнезда» в Ялте, выжила. Как сообщает Telegram-канал Mash, животное обнаружили волонтеры на обрыве среди камней.

Напомним, что Муся считается местной достопримечательностью. Она привыкла к людям и доверяла им, а потому далась в руки 24-летнему уроженцу Санкт-Петербурга, который по неизвестной причине сбросил ее с 40-метровой высоты.

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Карпин покинул «Ростов»

Валерий Карпин покидает пост главного тренера «Ростова», информирует «РБ Спорт». Стороны расторгают соглашение по обоюдному согласию.

По итогам осенней части сезона «Ростов» занимает седьмое место в чемпионате страны. На счету южного клуба 26 очков. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар» (39 очков).

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Киев и Всемирный банк подсчитали стоимость восстановления Украины

Стоимость восстановительных работ для Украины в 524 млрд долларов включает в себя восстановление экономики и часть инфраструктуры страны, передает Reuters.

Согласно докладу, с конца прошлого года ущерб энергетической инфраструктуре Украины увеличился на 70%. Сумма ущерба возросла более чем на 7% по сравнению с предыдущими данными в 486 млрд долларов. Основными пострадавшими секторами стали жилье, транспорт, энергетика, торговля и образование.

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Мурашко предложил решение кадрового дефицита в медицине

Для решения проблемы кадрового дефицита в медицине необходимо ввести обязательную отработку выпускниками медвузов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что текущие меры соцподдержки медицинских работников и увеличение количества обучающихся не являются достаточными для решения кадрового дефицита в здравоохранении. По мнению главы Минздрава, следует внедрить обязательную отработку по завершении медицинского обучения, чтобы эффективно справиться с этой проблемой.

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В России разработали боевую ракету, не имеющую аналогов в мире

Челябинский конструктор Александр Родиков разработал не имеющую в мире аналогов ракету. Как сообщает ТАСС, для ориентации в пространстве и нахождения цели снаряд использует видеокамеру.

Родиков отметил, что инженеры из разных стран мира пытаются разработать нечто подобное, однако Россия оказалась первой в этом вопросе. По его словам, оснащение ракеты видеокамерой позволяет ей лететь к цели в режиме полного радиомолчания. При этом она способна двигаться на максимально низкой высоте, облетать деревья и огибать рельеф местности.

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Госдума приняла закон об использовании автомобилей граждан при КТО

Госдума приняла закон о праве использовать личный транспорт граждан для борьбы с терроризмом в рамках режима контртеррористической операции (КТО).

В соответствии с законом, в зонах и на объектах, где действует режим, и на время его установки разрешается использовать транспортные средства и самоходные машины (например, тракторы и другая сельскохозяйственная техника), принадлежащие организациям вне зависимости от формы собственности.

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Познер отреагировал на введенные против него Канадой санкции

Журналист и телеведущий Владимир Познер выразил недоумение из-за введения против него Канадой санкций.

— Буквально 10 секунд назад позвонили. Был абсолютно не в курсе. Ничего не думаю по этому поводу кроме недоумения, ничего не могу сказать. (Почему ввели санкции — прим. «ВМ»), не знаю. Может быть, они, конечно, объясняют это, не знаю, — подчеркнул Познер в беседе с NEWS.ru.

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