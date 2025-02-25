Си Цзиньпин одобрил усилия, которые прилагают Россия и США в решении украинского кризиса

Китай рад видеть, что Россия и соответствующие стороны прилагают усилия, чтобы решить украинский кризис. Об этом СМИ заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Китайский лидер подчеркнул, что в начале эскалации украинского кризиса он выдвинул четыре принципа и другие основные предложения по урегулированию кризиса.

В сентябре прошлого года Китай и Бразилия вместе с несколькими странами Глобального Юга создали Группу «Друзья мира» по украинскому кризису, чтобы способствовать созданию атмосферы и накоплению условий для продвижения его политического урегулирования, пишет «Жэньминь жибао он-лайн».

Ранее сообщалось, что в Китае высоко оценили переговоры между Россией и США.