Политолог Алексей Мартынов рассказал, когда нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский уйдет в отставку на самом деле, кому это выгодно, и кто может занять его должность. Эксперт уверен, что глава киевского режима может покинуть свой пост в любую минуту и выгодно это сейчас абсолютно всем.

© president.gov.ua

— Заменить его также может кто угодно, в том смысле, что он, так сказать, президент без полномочий, без страны и финансирования, которое у него практически забрал Трамп. И парламент там давно просроченный, то есть потерявший полномочия, — заявил политолог.

Мартынов полагает, что в данном случае не имеет значения, кто станет новым украинским президентом, если это будут приспешники Зеленского. Эксперт подчеркнул, что выборы в стране должны будут проводиться под международным контролем.

— Если опять же сохраняется потребность в создании собственного национального государства, то точно совершенно нужно сформировать запрос на настоящего нового лидера этого народа, этого государства, — заключил Мартынов в беседе с «Подмосковье сегодня».

Верховная Рада 25 февраля со второй попытки поддержала постановление, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост следующего, избранного в ходе голосования главы государства.

До этого Зеленский, полномочия которого истекли еще в 2024 году, заявил, что готов покинуть свой пост ради мира на Украине либо в обмен на членство страны в Североатлантическом альянсе (НАТО).

Эксперты рассказали, какая страна предоставит Зеленскому убежище.