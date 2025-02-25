Туск снялся на видео с костылями после падения на лыжах

Польский премьер-министр Дональд Туск получил травму, катаясь на горных лыжах. Видеообращение Туска, опирающегося на костыли, появилось в соцсети X.

Инцидент произошел на прошлых выходных, когда 67-летний политик катался на лыжах со своими внучками. Туск не уточнил, какую именно травму получил, но отметил, что будет использовать костыли и ортез (медицинское приспособление для ноги) еще несколько дней.

«Это должны были быть выходные мечты. Я планировал это полгода. Два дня катания на лыжах с моими внучками, я должен был их научить. И вот внучки говорят: «Дедушка, покажи, как ты катаешься». Ну, я и показал!» - рассказал Туск.

Премьер подчеркнул, что не пойдет на больничный, хотя «уверен, некоторые бы этого хотели». Также Туск посоветовал подписчикам быть осторожными на склонах.

«Сезон еще продолжается. Разминайтесь - я знаю, что это никому не нравится. Проверьте лыжи. Моя не отстегнулась, и это результат моей невнимательности. Вам не обязательно слушать все советы премьер-министра, но этот, пожалуйста, примите близко к сердцу», - заключил Туск.

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