Рада проголосовала за бессрочное правление Зеленского. Он теперь легитимен?

Верховная рада Украины со второй попытки смогла принять постановление против отставки Владимира Зеленского. Что это за решение, почему не получилось его принять с первого раза, делает ли это Зеленского легитимным президентом Украины?

За что голосовала Верховная рада Украины

24 февраля, в третью годовщину начала СВО, Верховная рада Украины голосовала по постановлению №13039, которое называется «О защите демократии на Украине в условиях агрессии РФ».

Главной темойдокумента стал вопрос о легитимности правления президента Владимира Зеленсокого, срок полномочий которого закончился 20 мая 2024 года.

«Защита демократии на Украине заключается в том, чтобы НЕ проводить выборы президента, но „от имени украинского народа“ заявить, что а) Украина является демократической страной; б) президентский мандат Зеленского „не ставится под сомнение украинским народом и Верховной радой“. По идее авторов постановления, ради обеспечения предусмотренной законом институциональной непрерывности власти на Украине президент Зеленский должен выполнять свои обязанности до момента вступления на пост вновь избранного президента Украины (т.е. неопределенно долго)», — поясняет Telegram-канал «Война по обе стороны Земли».

Голосование 24 февраля проходило в присутствии представителей Еврокомиссии и окончилось неудачей: постановление набрало голоса только 218 нардепов (требовалось 226 голосов). Блогер и политик Олег Царев объяснил, что это произошло из-за саботажа со стороны партии «Европейская солидарность», лидером которой является экс-президент Петр Порошенко: в знак протеста против санкций, введенных Зеленским против Порошенко все 26 присутствовавших депутатов вышли из зала заседаний.

Как «Слуги народа» голосовали за бессрочное правление Зеленского

Во вторник партия Зеленского «Слуга народа» смогла организовать повторное голосование. Со второго раза постановление удалось принять.

«Не знаю, били [украинских] народных избранников физически, подключали к электричеству или просто щемили органы и вырывали ногти, но в отличие от вчера, сегодня Верховная рада ПОСЛУШНО и ЕДИНОГЛАСНО проголосовала за официальное (но никак не конституционное) утверждение Зеленского на царстве вплоть до момента избрания нового президента», — прокомментировал ситуацию военный писатель Алексей Суконкин.

«За» проголосовали 268 нардепов, голосов «против» и воздержавшихся не было, но 12 депутатов не участвовали. До этого Порошенко объявил, что его сторонники перестанут блокировать важные голосования в Раде «чтобы принимать важные оборонные и международные законы». В принятом постановлении указано, что ответственность за то, что выборы на Украине провести невозможно якобы несет ответственность президент РФ Владимир Путин.

«До этого Банковая (Офис президента Украины. — NEWS.ru) „нагнула“ десятки сельсоветов и горсоветов, заставив выпустить заявления в поддержку Зеленского. Все это сильно пахнет [методами] ЦК КПСС», — объявила председатель «Евросолидарности» Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

Почему Зеленский остается нелегитимным президентом

Голосование в Раде стало ответом на обвинения со стороны президента США Дональда Трампа. Бывший союзник Украины 19 февраля усомнился в легитимности украинского президента, которого тот назвал «диктатором без выборов». По версии Трампа, Зеленского поддерживает только 4% населения Украины.

Офис президента Украины поспешил заявить, что по данным опросов Киевского международного института социологии (КМИС), в феврале 2025 года о доверии Зеленскому заявили 57% опрошенных, а 37% заявили, что не доверяют президенту.

«В Украине умерла давно публичная социология, а Офис президента может нарисовать любые цифры, которые пожелает Андрей Ермак. Если у Зеленского такой большой рейтинг, то чего на Банковой так боятся выборов?» — отметил украинский Telegram-канал «Резидент».