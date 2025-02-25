Стали известны детали соглашения США и Украины по металлам

В финальной версии соглашения США и Украины по редкоземельным металлам отсутствует упоминание о «гарантиях безопасности» для Киева.

Об этом со ссылкой на украинских чиновников сообщает газета Financial Times (FT).

«В соглашении не содержится упоминаний о гарантиях безопасности США, на которых настаивал Киев взамен на согласие на сделку», — указано в материале.

При этом Украина согласилась на новые условия сделки, несмотря на отсутствие этих гарантий, отмечает издание.

До этого сообщалось, что США и Украина близки к заключению соглашения по металлам, которое предоставит Вашингтону долю в доходах Киева от природных ресурсов, однако оно не гарантирует Украине безопасность. Новая версия соглашения, как утверждается, содержит более выгодные условия для Киева по сравнению с предыдущими проектами.