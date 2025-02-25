Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому певцу Shaman (Ярославу Дронову) за поддержку политики РФ. Об этом сообщается на страницах СБУ в соцсетях.

В материалах дела СБУ сказано, что Дронов «публично поддерживает и пропагандирует» политику России и «прославляет» российских военных. В СБУ заявили, что Shaman регулярно выступает на концертах и участвует в ​​массовых акциях, направленных на поддержку российских властей.

В СБУ отметили, что в конце 2022 года певец записал видеообращение, в котором героизировал российских военных, а в феврале 2023 года он выступал в Херсонской области.

Певец SHAMAN признался, что ему не хватает брутальности

Украинские СМИ ранее сообщили, что в Киеве провели обыски у двух подростков, снявших видео с прослушиванием музыки на русском языке, в том числе песни Shaman «Я русский». В полиции Киева сообщили, что подростки также демонстрировали оружие и «предпринимали ряд других действий для создания провокативного контента». У подростков нашли травматический пистолет, патроны к нему, страйкбольную гранату, кастет и нож.