В Швейцарии вскрылась миллионная афера с продажей военных материалов

В Швейцарии вскрылась крупная афера с торговлей военными материалами одним из офисов государственного оборонного концерна Ruag в нарушение нейтралитета страны. Речь идет о подозрении в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег. Ущерб оценивается в десятки миллионов долларов. Министр обороны Виола Амхерд на протяжении ряда лет не предприняла должных мер для наведения порядка в госконцерне, сообщает журнал Blick.

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Под подозрение попал менеджер из кантона Вале. Анонимный осведомитель предупредил о его неблаговидной деловой практике еще в 2019 году. Речь идет о коробках передач основного боевого танка Leopard 2, которые были проданы "сомнительному немецкому торговцу металлоломом и значительно ниже рыночных цен". Немецкая компания не утилизировала материалы Ruag, а перепродавала их по всему миру с целью получения прибыли.

Федеральная служба финансового контроля (EFK) установила также факт противоправной сделки с Нидерландами. Гаага частично отвечает за техническое обслуживание финской армии и поэтому была заинтересована в запасных частях для танков. По предварительным оценкам, ущерб государству в результате аферы составляет порядка 48 миллионов евро.

По оценкам ведомства, система контроля Ruag потерпела неудачу на всех уровнях. Голоса критиков, осуждающие злоупотребления, не были услышаны. Ущерб может быть выше нынешних оценок.