Украине сообщили неприятные новости о долгах перед Западом

В ближайшие 15-20 лет Украине будет нечем отдавать долги, набранные действующими украинскими властями. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил экс-премьер страны Николай Азаров.

Азаров отметил, что когда-то у Украины было положительное сальдо во внешней торговле, а также «неплохое» соотношение госдолга к ВВП. Экономика тогда развивалась.

«А сейчас официальный долг Украины превышает 156 миллиардов долларов. А ВВП страны в лучшем случае 90 миллиардов, по некоторым данным, реально — около 60 миллиардов», — заявил экс-премьер.

Напомним, что 23 октября 2024 года Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал отчет, который прогнозировал резкий рост госдолга Украины. В 2024 году он может составить 95,6% ВВП, а в 2025 году — более 105% ВВП.

6 февраля Минфин Украины заявил, что госдолг страны достигает 87,9% от ожидаемого ВВП в 2024 году. По информации ведомства, на 31 декабря прошлого года он составил 166,1 млрд долларов.