Никто не знает, где окажется и как будет использовано огромное количество переданного Западом оружия по окончании украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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Он добавил, что "возобновляющийся российско-американский политический диалог должен привести к возобновлению процессов разоружения" в интересах Венгрии и других сторонников мира.

Ранее Сийярто напомнил отправляющим Украине оружие странам учесть тревогу африканских государств, куда оно может попасть и стать причиной эскалации нестабильности. Венгерские СМИ не раз писали о продажах предназначенного Киеву западного вооружения на черном рынке.

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Нелегальная торговля военным снаряжением, в том числе в приграничной с Венгрией Закарпатской области, популярна среди украинцев, отметили обозреватели. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что контрабанда поставляемого Киеву оружия в третьи страны растет.