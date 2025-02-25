Стали известны первые результаты экспертизы после взрыва у консульства РФ в Марселе

Первая экспертиза показала, что самодельные взрывные устройства, брошенные на территорию генконсульства России в Марселе, содержали алюминиевую кислоту. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

По его словам, всего были заброшены три бомбы в пластиковых бутылках из-под газировки. Две из них взорвались, а третья не сработала и лежала на территории консульства.

«Предварительно специалисты полицейской службы, которая изымала это взрывное устройство, сказали, что это алюминиевая кислота», — сказал Оранский.

Напомним, что утром 24 февраля неизвестные бросили в сад генконсульства России в Марселе емкости с зажигательной смесью, в результате чего произошёл взрыв. Люди не пострадали. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку терактом и потребовала «исчерпывающих и скорейших мер по расследованию».