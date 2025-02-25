Эксперт рассказал о задачах Макрона на встрече с Трампом

Политолог, эксперт по Франции Сергей Федоров в разговоре с Рамблером оценил итоги недавних переговоров президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона.

Беседа глав двух государств состоялась накануне в Белом доме. Стороны обсудили текущую обстановку на Украине, потенциальные партнерские отношения между Москвой и Вашингтоном, а также гарантии безопасности. По словам Макрона, 30 стран ЕС готовы дать свои гарантии. Американский лидер подчеркнул, что продолжает общаться с российским президентом Владимиром Путиным по вопросам урегулирования конфликта на Украине и развитию экономических отношений между двумя странами.

Задачи Макрона на переговорах заключались в том, чтобы убедить США присоединиться к европейской позиции касательно путей урегулирования украинского конфликта, убедить их не бросать попытки оказывать помощь Украине, а также ужесточить свою позицию в отношении России перед предстоящими переговорами по урегулированию для обеспечения Киеву более удобной стартовой позиции. Кроме того, Макрону было важно, чтобы Вашингтон поддержал идею о размещении европейских войск на территории Украины [после конфликта] для предоставления ей гарантий безопасности. И данное предложение не вызвало возражений со стороны Трампа. При этом, полагаю, сами американцы не заинтересованы в участии в этом, как мне кажется, авантюрном замысле Европы. Они готовы и дальше следовать намеченной для себя линии, в частности, компенсировать свои затраты за счет участия в разработке месторождений полезных ископаемых на Украине. Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН

В ходе встречи в Белом доме французскому лидеру не удалось повлиять на позиции президента США по украинскому конфликту, считает эксперт.

«В то же время эту поездку Макрона нельзя назвать бесполезной. Ему удалось лучше понять, чего можно ожидать от Трампа, а также как в дальнейшем лучше координировать свои шаги», - сказал он.

Вместе с тем Федоров напомнил о недавнем заявлении Владимира Путина, согласно которому участие европейских стран в переговорах по урегулированию на Украине востребовано, но они сами отказались вести диалог с РФ.

«Однако встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде, а также телефонные переговоры Путина и Трампа касались, прежде всего, нормализации двусторонних отношений. Так что Европа здесь ни при чем. При этом если в дальнейшем Макрон добьется одобрения США по вопросу ввода европейских войск на территорию Украины, то для нас такой вариант будет неприемлем. Европа в этом конфликте демонизировала Россию, опосредованно воевала с РФ, полностью поддерживая Украину, а теперь она хочет вводить какие-то миротворческие силы. Это нонсенс! Тут нужны нейтральные силы. Силы ЕС или силы НАТО на Украине только обострят ситуацию, с их появлением конфликт может перейти в более тяжелую стадию, появится угроза прямого столкновения европейской части НАТО и России. Так что соответствующий вариант вряд ли будет реализован», - сказал он.

После встречи Макрона и Трампа европейцы задумаются о внесении корректировок в свои планы касательно урегулирования украинского конфликта, добавил эксперт.

«Если Европа действительно хочет стать участником урегулирования кризиса на Украине и вести переговоры с Москвой о создании новой архитектуры европейской безопасности, то она должна вернуться к более реалистичной и прагматичной позиции… Полагаю, если Макрон и другие европейцы приведут свои мозги в порядок, то появится перспектива для диалога», - заключил Федоров.

Перед переговорами с Макроном в Белом доме Трамп заявил, что Россия обладает множеством товаров, представляющих интерес для Соединенных Штатов, включая редкоземельные элементы.