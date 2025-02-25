Трамп заявил о несуществующих госслужащих в США

Некоторых чиновников из правительства США не существует, но налогоплательщики продолжают оплачивать их работу, заявил американский президент Дональд Трамп.

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Глава Белого дома одобрил идею главы департамента госэффективности (DOGE) Илона Маска потребовать от чиновников составить короткий отчет о проделанной работе за прошедшую неделю. Трамп уверен, что часть госслужащих игнорируют работу в офисе. Президент задался вопросом, работают ли они на правительство на самом деле.

"Если вы не ответите, вас уволят. Многие люди не отвечают на запросы, они даже не существуют. Вот насколько плохо управлялись части федерального правительства США", - подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы СМИ после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Неделей ранее Маск опубликовал таблицу с данными о возрасте американцев, которые получают пособия в стране. Из нее следует, что около 20 миллионов человек в США долгожители - им более 100 лет. Например, людей в возрасте 150-159 лет на территории Штатов, согласно этим данным, насчитывается более 1,3 миллиона, в возрасте 220-229 лет - свыше тысячи. Наиболее "состарившихся" получателей пособий двое: возраст одного где-то между 240 и 249 годами, а второго - между 360 и 369.

Ранее Маск рассказал, что всем американским госслужащим было отправлено письмо на электронную почту, в котором от них потребовали подготовить отчет о проделанной работе за минувшую неделю. Телеканал NBC узнал, что отчеты госслужащих США будет проверять система искусственного интеллекта. Она вынесет вердикт о значимости деятельности того или иного сотрудника.

При этом федеральные служащие США, которые проигнорировали письмо от DOGE с просьбой отчитаться о работе, могут получить второй шанс. Об этом заявил сам американский бизнесмен. В свою очередь, чиновники из некоторых ведомств, включая минобороны, ФБР, Государственный департамент и офис, координирующий деятельность американских спецслужб, велели своим сотрудникам игнорировать эти письма.