Украинский олигарх Игорь Коломойский* и бывший президент Украины Петр Порошенко* являются «кровниками» действующего главы страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Он указал, что Зеленский может предпринять попытку сбежать из Украины, подав в отставку по состоянию здоровья.

— Он может уехать в Великобританию или во Францию. Государство или новая власть, которая будет, может и не достать его, потому что есть процедуры экстрадиции. Но у него есть кровники. Это Коломойский* и Порошенко*. Они достанут его из-под земли. Ему бежать некуда. И никто его не спрячет, — поделился мнением Олейник.

По его словам, Зеленский — политический труп, но его могут устранить физически, поскольку он знает слишком много и владеет компроматом на лидеров стран Европы и крупных американских политических функционеров, сообщает Aif.ru.

В январе прошлого года бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что украинские военные могут поднять мятеж против Зеленского. Он предположил, что глава киевского режима будет либо убит, либо успеет избежать за пределы страны.

В Раде прокомментировали прогноз Порошенко* о выборах президента

Народный депутат от фракции «Голос» Роман Костенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уже, по сути, пережил свою «политическую смерть».

*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.