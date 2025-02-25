Норвежский писатель и политик Пол Стейган заявил, что Европе грозит месть украинских вооруженных групп за «предательство» Киева. Об этом он рассказал в статье, опубликованной на сайте Steigan.no.

Стейган заявил, что Запад уже проиграл России. По мнению автора статьи, президент США Дональд Трамп хочет нормализации отношений с Москвой, а это значит, что новые территории РФ будут признаны, все санкции - сняты, а дипломатические и торговые отношения - нормализованы. Кроме того, Украину не примут в НАТО, а Владимиру Зеленскому придется уйти, чтобы новый легитимный лидер страны «подписал капитуляцию».

«Европе придется платить по счетам. НАТО движется к своему краху», - заявил Стейган.

По его мнению, Вашингтон и Лондон хотели этого конфликта, так как стремились нанести России максимальный ущерб. Расплачиваться за это пришлось Украине, экономика которой оказалась разрушена, отметил автор статьи.

Стейган задался вопросом, когда Европа поймет, что быть союзником США смертельно опасно. Автор статьи считает, что цель США при Трампе - выиграть предстоящую битву с Китаем. Чтобы привлечь Россию на свою сторону, США необходимо пойти на серьезные уступки России. Но эти уступки не будут стоить американцам ничего, а оплачивать их придется Украине и Европе, подчеркнул Стейган.

«Когда уже [европейцы] поймут, что конфликт на Украине - это самая безумная политика, которую они когда-либо проводили? Пока что способность учиться на своих ошибках не очень высока», - написал Стейган.

По его версии, многие на Украине расценят завершение конфликта как «нож в спину» от западных стран. Стейган предупредил, что «многочисленные и хорошо организованные группы украинских нацистов захотят «отомстить предателям».

«Европейцы должны благодарить за это самих себя», - заключил автор статьи.

В середине февраля президент РФ Владимир Путин и Трамп провели телефонные переговоры. В Кремле сообщили, что лидеры обсуждали украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».

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Путин «поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», сообщали в Кремле. Президенты России и США договорились продолжить контакты и организовать личные встречи. Первые переговоры делегаций двух стран состоялись 18 февраля. И Москва, и Вашингтон оценили результаты встречи позитивно.