Верховный комиссар ЕС по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас нарушает принципы верховенства закона, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Комментируя призыв комиссара освободить всех радикалов, задержанных в Грузии на акциях протеста в ноябре-декабре прошлого года, глава высшего законодательного органа Грузии заявил, что эта позиция «полностью противоречит принципам верховенства закона и европейским ценностям».

«Получается, что для Каллас нет ни закона, ни суда. Иностранные политики, Брюссель на свой вкус диктуют нам, кого арестовать, кого отпустить? Может еще списки дадут нам?», – возмутился он.

По словам Шалвы Папуашвили, «Брюссель финансирует в Грузии людей, вовлеченных в насилие и поэтому прячет, на что тратятся эти деньги».

«Финансирование Брюсселя направлено в поддержку насильственных групп, на дезинформацию и пропаганду, на атаку полиции. Здание парламента (радикалы) едва не сожгли. Пострадали десятки полицейских», – сказал он.

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Председатель парламента также подверг критике посла ЕС Павла Херчинского, защищающего радикальных оппозиционеров и критикующего правящую «Грузинскую мечту».