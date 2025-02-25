США готовятся снять санкции с России: какие именно

В ближайшее время США могут снять антироссийские санкции. С таким тезисом выступают журналисты Financial Times. По их мнению, американским президентом Дональдом Трампом движут исключительно корыстные цели и именно поэтому во время переговоров в Эр-Рияде акцент делался на экономическое взаимодействие. URA.RU рассказывает, какие ограничения со стороны Вашингтона могут быть сняты, если слухи подтвердятся. В основном ограничения затрагивали определенные сектора российской экономики.

«Ждите в скором времени»

Международные журналисты предполагают, что в ближайшее время американские санкции против РФ будут сняты. По сути все их прогнозы строятся на самом факте того, что Москва и Вашингтон спустя долгое время начали налаживать контакты. FT также ссылается на недавние переговоры между российскими и американскими делегатами в Саудовской Аравии. Именно тогда были анонсированы совместные мероприятия стран в рамках экономического сотрудничества.

«Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты», — подчеркивают журналисты.

Согласно публикации, мотивацией для изменения политики Вашингтона по отношению к России стали экономические интересы. О последних Трамп заявлял открыто. Авторы материала также заявляют, что Трамп в целом стремится сейчас к тому, чтобы разрушить европейскую демократию и создать условия для собственной автократии.

Санкции США за три года

Против танкеров и судоходства

США ранее ввели санкции против сотни, задействованных в транспортировке российской нефти. В рамках этих мер, 183 судна, в том числе нефтетанкеры, ледоколы и суда снабжения, были включены в санкционный список SDN. Особое внимание уделяется судам, принадлежащим крупным российским компаниям, таким как «Совкомфлот», «Газпромнефть Марин Бункер» и «Роснефтефлот», а также теневому флоту, эксплуатируемому под флагами различных стран.

Были введены и персональные санкции против российских компаний, которые обеспечивают страхование морских судов, включая танкеры. В числе таких, например, «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование».

Ограничения для нефтегазовой отрасли

Администрация США еще при экс-главе страны Джо Байдене определила энергетический сектор как ключевую область для наложения индивидуальных санкций. Это включает запрет на оказание «нефтяных услуг» в России, который начнет действовать с 27 февраля 2025 года и затронет все аспекты нефтегазовой деятельности, от разведки до продажи нефтепродуктов.

Почему в США заговорили о снятии санкций с России: условия и сроки

В рамках ужесточения политики США введены дополнительные санкции против ключевых фигур и предприятий в секторе СПГ и атомной энергетики России. Под ограничения, например, попадали менеджеры «Росатома» и операторы СПГ-терминалов. Также затронуты китайские компании, участвующие в строительстве проекта «Арктик СПГ 2». Таким образом США пытались ограничить доступ России к международным рынкам высоких технологий и услуг.

Сотни лиц попали под раздачу

Еще ко второй годовщине начала российской СВО на Украине Вашингтон разместил санкции, которые затрагивают более 500 физических и юридических лиц, Ограничения были введены совместно Минфином, Минторгом и Госдепартаментом США,

Санкции, затрагивающие определенные отрасли

Секторальные санкции затрагивают ключевые отрасли российской экономики, включая финансовую, энергетическую, оборонную и горно-металлургическую отрасли. Персональные санкции предусматривают визовые ограничения и блокирование счетов физических и юридических лиц. Введены также были и торговые ограничения, касающиеся экспорта, реэкспорта и передачи определенных материалов и технологий.

Санкции против «Газпромбанка», повлиявшие на доллар

В ноябре 2024 года «Газпромбанк» и банк «Дом.РФ» были включены в список санкций США. Причем еще с апреля 2022 года, по указанию президента России Владимира Путина, «Газпромбанк» осуществляет расчеты в рублях за поставки газа странам, которые определены как недружественные.

Именно поэтому сразу после введения ограничения доллар начал резко расти, достигая рекордных значений. По информации Министерства финансов США, в обновленный список санкций были добавлены более 50 российских банков с международными связями, свыше 40 регистраторов ценных бумаг и 15 физических лиц.