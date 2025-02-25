Минфин Германии ответил Трампу, вернут ли Россию в G7

Россия не сможет вновь стать членом «большой семерки».

Об этом заявил министр финансов Германии Йорг Кукис в ответ на запрос президента США Дональда Трампа.

«Россия не будет вновь принята в „Большую семерку“ стран, как того потребовал президент США Дональд Трамп», — передает слова министра агентство Reuters.

По его мнению, предложение Трампа не получит необходимого единогласия.

На данный момент Йорг Кукис находится в Кейптауне на встрече с министрами финансов G20. Минфин Соединенных Штатов не сможет присутствовать на мероприятии в связи с конфликтом в своем расписании.

В Великобритании оценили возможность возвращения России в G7

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из G8 было ошибкой. Также, по его словам, в намерения американского президента входит уничтожение объединения БРИКС.