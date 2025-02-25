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«Европа на краю пропасти»

Спустя три года после начала украинского кризиса ситуация становится все более напряженной - как для Украины, так и для Европы, которая находится «на грани потери контроля», пишет австрийское издание EXXpress. По мнению австрийского полковника Маркуса Рейснера, ближайшие месяцы определят, изменят ли Европа и Украина свою стратегическую позицию или баланс сил еще больше сместится в пользу России.

Пока президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп ведут переговоры, Европа теряет влияние. На Мюнхенской конференции по безопасности были сформулированы четкие позиции США: во-первых, возврат к границам 2014 года нереален; во-вторых, Европа должна взять на себя больше ответственности за безопасность Украины. В то же время Вашингтон исключил размещение американских солдат на Украине и членство Киева в НАТО. Это может поставить Украину в опасное положение зависимости от всё более слабеющей Европы. В то время как Европа выступает за создание буферной зоны вдоль нынешней линии соприкосновения, Путин придерживается гораздо более радикальной стратегии, считает Рейснер. По его мнению, Россия хочет создать демилитаризованную зону вдоль Днепра, чтобы защитить себя от западных систем вооружения.

WSJ: без США украинская армия продержится лишь до лета

Без военной помощи США Украина сможет вести боевые действия «в нынешнем темпе» лишь до лета 2025 года, заявили газете The Wall Street Journal нынешние и бывшие западные чиновники. По их словам, после этого Киев может остаться без боеприпасов и возможности использовать некоторые из своих самых современных видов вооружения.

Как отмечает WSJ, выпады президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского заставляют Киев все чаще задумываться о перспективе потери военной поддержки США, игравшей решающую роль для ВСУ в последние годы. Если Трамп прекратит поставки оружия, это станет «худшим сценарием» для Украины - Киеву и его союзникам будет трудно восполнить дефицит военной техники. Некоторые поставки США, включая передовые системы ПВО, баллистические ракеты класса «земля-земля», навигационные системы и дальнобойную артиллерию, фактически невозможно заменить в краткосрочной перспективе. Сейчас ВСУ используют вооружения из крупных поставок, согласованных в последние месяцы работы администрации Джо Байдена.

Politico: страны ЕС против плана Каллас по финансированию ВСУ

Европейские лидеры работают над пакетом военной помощи Украине, который, как ожидается, будет стоить не менее 20 миллиардов евро, рассказали Politico несколько осведомленных дипломатов. Глава европейской дипломатии Кая Каллас попросила каждую из стран ЕС пересмотреть свои военные запасы, чтобы понять, что они могут предоставить Киеву, - с упором на артиллерийские снаряды, ПВО, обучение и оснащение украинских бригад. По словам Каллас, эта инициатива получила «широкую поддержку».

Каллас призвала лидеров ЕС принять план 20-миллиардной помощи, когда они соберутся на экстренный саммит 6 марта. Но, по словам одного из дипломатов ЕС, за ширмой «единого фронта» растет разочарование некоторых стран «отсутствием справедливости» в вопросах поддержки Украины. Структура предложения Каллас основана на валовом национальном доходе стран и призвана заставить каждого члена ЕС внести соразмерную этому показателю долю. Некоторые страны - Италия, Португалия и Испания и другие - сопротивляются этой идее. Эти государства хотят, чтобы ЕС нашел общее решение по финансированию - будь то еврооблигации или «бюджетная гибкость» - чтобы они могли избежать трат из национальных бюджетов в краткосрочной перспективе. Еще двое дипломатов заявили, что даже Франция и Германия тянут время и не отвечают на инициативу Каллас. По мнению собеседников Politico, саммит 6 марта не принесет конкретных решений.

«Это может быть концом НАТО»

Отставной полковник британской армии Хэмиш Стивен де Бреттон-Гордон заявил в своей статье для The Telegraph, что Дональд Трамп создал «атмосферу двусмысленности и замешательства» среди членов НАТО. По словам военного, кажется, что еще до того, как игра началась всерьез, новый президент США «раскрыл все карты» перед лидером России Владимиром Путиным.

Как отметил Бреттон-Гордон, при Трампе США больше не союзник, на которого может положиться Европа, и уж точно не в плане пятой статьи договора НАТО о коллективной обороне. Полковник подчеркнул, что европейские страны впредь должны планировать поддержку Украины и безопасности Европы на этой основе. Он предупредил, что Европа вполне может оказаться ввергнутой в еще один «ужасный конфликт» - и на этот раз без какой-либо уверенности в том, что она сможет положиться на помощь своих «некогда близких кузенов из-за океана».

«Выше закона: особый статус американских солдат - унижение для поляков»

Недавно глава Пентагона Пит Хегсет удивил общественность, заявив о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе. В Польше, где на протяжении многих лет размещаются тысячи американских солдат, подобные заявления вызывают неоднозначную реакцию, рассказал портал Niezależny Dziennik Polityczny. С одной стороны, поляки признают стратегическую важность сотрудничества с США, но с другой, в стране растет разочарование особым статусом американских военных, который в глазах многих поляков ставит американцев выше польского закона.

По словам автора статьи, особенно раздражает отсутствие ответственности за преступления, совершенные на польской земле. Согласно договоренностям, американские военные подлежат уголовной юрисдикции США, даже если преступления совершаются против польских граждан. На практике это означает, что американский солдат, совершивший любой преступление, сможет отправиться на родину, избежав суда. В июле 2022 года недалеко от Жагани, где дислоцируются войска США, произошла драка с участием американских солдат, в результате которой поляк получил серьезные травмы. Преступники покинули Польшу в течение 48 часов, а расследование было передано американской стороне - без каких-либо видимых последствий. В другом инциденте в марте 2024 года два солдата США угнали у поляка машину. Хотя виновные были установлены, дело рассматривалось в США, и пострадавшая сторона не получила никакой компенсации. Сокращение численности американских солдат в Польше не только уменьшит расходы страны, но и снизит риск инцидентов, подрывающих доверие к союзу с США, считает автор статьи.