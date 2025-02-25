Западные страны не станут делить оставшуюся часть Украины между собой, несмотря на интерес к этой территории, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков.

По его словам, Польша, Румыния и Венгрия хотели бы получить часть украинских земель, однако им этого не позволят.

Часть Украины хотели бы забрать Польша, Румыния, Венгрия, но им это не позволят. Это маленькие слабые страны. Дело в том, что Украина интересует страны Европы, а также глубинное государство США, глубинную Британию как анти-Россия. Конечно, СВО нанесла сильнейший удар по этому проекту, но мы пока не взяли под контроль всю эту территорию. Поэтому они вполне ориентированы на то, чтобы продолжать формирование анти-России. Никакого раздела не будет. А референдум — это материальное. Они составляют, например, от сливника нефти где-то меньше 1%. Поэтому это все сильно преувеличено, — пояснил Марков.

Политолог также отметил, что тема редкоземельных металлов активно используется в политических целях. По его мнению, президент США Дональд Трамп делает на ней акцент, чтобы укрепить свои позиции перед избирателями и оправдать продолжающееся финансирование Украины.

Тема редкоземельных металлов просто используется Трампом, чтобы укрепить свои позиции в глазах избирателей, объясняя, почему он не прекратил финансирование Украины. А Владимиром Зеленским (президент Украины. — NEWS.ru) она используется, чтобы, с одной стороны, дать пас Трампу с этой точки зрения, а с другой — отчасти его обмануть, — резюмировал Марков.

Сценарий раздела Украины на две части разъяснили

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что Киев делает все для того, чтобы территории Украины отошли другим странам после завершения специальной военной операции. Так он прокомментировал слова кандидата в президенты Румынии Кэлин Джорджеску о неизбежном разделе постсоветского государства после завершения конфликта.