СМИ сообщили о новой встрече России и США в Эр-Рияде

Делегации РФ и США проведут вторую встречу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля. Как сообщает газета Die Zeit со ссылкой на дипломатические источники, представители двух стран обсудят урегулирование российско-украинского конфликта.

По словам собеседников издания, встреча «станет продолжением» прошедших в Эр-Рияде 18 февраля переговоров. При этом не уточняется, кто именно вошел в состав российской и американской делегаций.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры представителей Москвы и Вашингтона, которые продлились 4,5 часа. Стороны обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран. Москву представлял глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а за экономические вопросы отвечал руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. От США в мероприятии участвовали госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и советник президента по нацбезопасности Майк Уолц.

Сделан первый шаг: как прошли переговоры России и США в Эр-Рияде

На прошлой неделе западные СМИ писали, что новый раунд переговоров состоится 25 февраля. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что никакой встречи не готовится, а Лавров анонсировал консультации по работе посольств, однако не уточнял их дату.