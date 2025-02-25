Politico: не все страны ЕС поддерживают предложения Каллас о помощи Украине

Некоторые страны ЕС не поддержали передачу нового пакета военной помощи Украине, предложенного главой европейской дипломатии Каей Каллас, так как они не хотят тратить на него средства из своих национальных бюджетов. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По словам неназванного европейского дипломата, среди стран сообщества возникло недовольство из-за «отсутствия равенства и солидарности» между государствами — членами ЕС, поддерживающими Украину. Испания, Италия и Португалия хотят увязать вопрос оказания помощи с тем, как Европа будет наращивать свои оборонные расходы, отмечает ТАСС. Они ожидают от Брюсселя поиска других подходов к оказанию помощи Киеву, в частности выпуска особых еврооблигаций или же проявления «финансовой гибкости», к примеру исключения расходов на оборону из расчетов дефицита бюджетов стран, отмечает издание.

Два других европейских дипломата подчеркнули, что Германия и Франция также не поддержали инициативу Каллас, так как уже участвовали в переговорах о предоставлении гарантий безопасности Украине, пока другие европейские государства «были менее активны».

По данным Politico, дипломаты ЕС не ожидают, что на экстренном саммите 6 марта будут приняты конкретные решения по оказанию помощи Киеву.