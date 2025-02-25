Грузия обвинила посла Евросоюза в поддержке насилия в стране

Посол ЕС в Грузии Павел Херчински фактически является соучастником насильственных акций протеста в стране, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, посол ЕС находится в «сложном положении», выполняя «задания deep state», однако ему не удалось вернуть во власть оппозицию по итогам выборов в парламент 26 октября прошлого года.

Глава правительства отметил, что после этого посол ЕС «ни разу не осудил акции насилия в Грузии».

Таким образом, сказал Ираклий Кобахидзе, посол является «соучастником насилия» в Грузии.

Премьер-министр отметил, что Херчински делает «контпродуктивные шаги» вместо того, чтобы «работать над сближением Евросоюза и страны-кандидата в ЕС – Грузии».

Глава правительства обвинил посла в неприкрытой поддержке радикальной оппозиции Грузии.

Грузия обвинила ЕС в поощрении кампании насилия в стране

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил европейские фонды в финансировании радикализма в его стране, а постпреда ЕС Павла Херчинского в укрывательстве информации об этом.

Кроме того мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что посол ЕС в Грузии Павел Херчинский делает «постыдные заявления» о якобы трудном положении СМИ в стране.