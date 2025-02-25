Раскрыты тайны языка жестов Макрона и Трампа в Белом доме

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп активно жестикулировали в ходе личной встречи в Вашингтоне. О чем сказал язык тела лидеров, разбирался «Царьград».

Переговоры Дональда Трампа и Эммануэля Макрона прошли накануне в Белом доме. При этом президент США показательно не встретил своего коллегу у входа в резиденцию, вопреки протокольным нормам, у дверей стояла лишь сотрудница администрации.

Затем видеокамеры зафиксировали, как в ходе общения с журналистами президент Франции положил руку на колено своего американского коллеги, но когда Дональд Трамп попытался сделать то же самое, Макрон остановил главу США.

В ходе пресс-конференции лидеры двух стран были похожи «на задиристых бойцовых петухов». И Макрон, и Трамп, вместо того, чтобы удобно сесть в больших креслах, разместились на самых краешках и активно жестикулировали, обратил внимание в своей статье для «Блокнота» Алексей Напылов.

При этом оба лидера старались потрогать друг друга. И, если президент США нормально отнесся к этому жесту со стороны Макрона, то последний пытался всячески сдернуть руку Трампа, заметил он.

В свою очередь пиар-специалист Роман Антоновский в своем Telegram-канале «Сыны монархии» высказал мнение, что французский лидер попытался очаровать Трампа, но «это не Владимир Зеленский».