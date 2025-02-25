Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимира Зеленского ждет участь итальянского диктатора Бенито Муссолини. Как сообщает «МК», об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Дубинский отметил, что сейчас украинский политик отказывается от подписания соглашения с США по редкоземельным металлам, поскольку боится расправы за нанесенный Украине ущерб.

«Заставить украинцев на протяжении трех лет воевать за "свободу", положить миллион и заставить десять миллионов сбежать из страны, а после этого взвалить за это такой долг — Зеленского за ноги должны на Крещатике повесить, как Муссолини», — написал он.

Депутат подчеркнул, что сейчас вопрос заключается в том, кто «отдаст соответствующую команду» — украинское население, американцы или русские.

Напомним, что США подготовили соглашение, по которому Киев должен был передать американским компаниям права на половину своих редкоземельных металлов. По данным СМИ, Зеленский отказался подписывать этот документ, так как в нем не было гарантий безопасности для Украины. После этого президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского лидера, а Вашингтон подготовил еще более жесткий документ. По нему Украина откажется от половины доходов с продажи природных ресурсов и половины поступлений от портов и иной инфраструктуры.