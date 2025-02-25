В США обвинили Зеленского в распространении фейков

Окружение главы Минфина США Скотта Бессента обвинило Владимира Зеленского в распространении фейков о разговоре, который состоялся в ходе визита американского чиновника в Киев. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета Daily Mail.

Бессент 12 февраля посетил Киев для обсуждения сделки по редкоземельным элементам. Зеленский на нее не согласился и не стал подписывать предложенное США соглашение. А СМИ сообщили, что Владимир Зеленский кричал во время переговоров с американским министром.

При этом источники, близкие к Бессенту, отвергли сведения о том, что он «дрожал» после встречи с Зеленским, назвав такую информацию «на все 100 процентов фейковой».

По их словам, в зале, где проходила беседа, «царила атмосфера напряженности и разочарования». И последовавший за встречей обмен репликами между Зеленским и Бессентом «положил начало нескольким дням гневных заявлений» со стороны Вашингтона и Киева.

Отметим, что Трамп и Зеленский вступили ранее в заочный спор. Трамп заявил о необходимости провести на Украине выборы, подчеркнув, что рейтинг одобрения Зеленского составляет всего четыре процента.

Зеленский же назвал слова Трампа дезинформацией. Также он отказался признавать долги Украины перед США и назвал «несерьезным разговором» предложение предоставить доступ к половине украинских минералов. Трамп в ответ назвал Зеленского «диктатором без выборов» и посоветовал ему «действовать быстро, иначе у него не останется страны».