Меган Маркл столкнулась с обвинениями в плагиате из-за Памелы Андерсон

Поклонники голливудской актрисы Памелы Андерсон обвинили Меган Маркл в плагиате. Об этом пишет издание Page Six.

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Так, фанаты уличили супругу принца Гарри обвинили в копировании сериала Андерсон «Памела готовит с любовью» в своем новом шоу «С любовью, Меган». В частности, юзеры раскритиковали название проекта, а также обратили внимание на похожую эстетику, стиль речи знаменитостей, ракурсы и много других деталей.

Кроме того, тизер передачи Андерсон вышел в октябре 2024 года, почти за три месяца до того, как герцогиня Сассекская выпустила свой первый рекламный ролик.

Трейлер Памелы начинается с клипа, в котором она осматривает сад и смеется на своей деревенской кухне. «Я люблю готовить. Я просто всегда хотела достичь нового уровня», — говорит на видео звезда «Спасателей Малибу». Аналогично Меган готовит и собирает свежие продукты в первые секунды своего трейлера «С любовью, Меган».

«Мне всегда нравилось брать что-то довольно обычное и улучшать это», — заявляет жена принца Гарри.

В обоих роликах женщины приглашают друзей и коллег-поваров к себе домой, где они пробуют новые рецепты и познают навыки приема гостей.

«Если вы посмотрите трейлер нового шоу Памелы, это более аутентичная версия того, чего Меган пыталась достичь, и похоже, что Меган скопировала все! Трейлеры настолько похожи, что это странно», «Вся концепция поразительно похожа!», — высказывали недовольство пользователи.

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