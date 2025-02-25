Науседа анонсировал передачу нового оружия Украине и санкции против России

Литва передаст Украине новые переносные зенитно-ракетные комплексы RBS-70, произведенные в Швеции. Об этом сообщил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа во время визита в Киев, его слова передает Delfi.

«У Литвы есть хорошие новости для Украины, мы скоро доставим системы ПВО малой дальности RBS-70», — заявил глава Литвы.

RBS-70 могут поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 2,5 тысяч километров в час и на высоте до 5 тысяч метров.

По словам Науседы, на встрече лидеров Европейского союза (ЕС) в Киеве он увидел «сплоченность» и «желание помочь Украине». Президент Литвы добавил, что лидеры европейских стран договорились продолжать политику санкций против России.

Ранее Литва начала демонтаж линий электропередач (ЛЭП) на границе с Калининградской областью. Компания Litgrid приступила к сносу опор на границе вблизи российского города Советск 24 февраля.