Стало известно о провале Макрона на переговорах с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон не изменил позицию американского лидера Дональда Трампа по украинскому конфликту, сообщает The Guardian.

По данным газеты, премьеру Великобритании Киру Стармеру предстоит нелегкая встреча с президентом США в четверг, 27 февраля, он попытается увести Вашингтон от грани раскола с Европой.

Макрон покидает Вашингтон без твердого обещания поддержки США или явного изменения позиции Трампа по Украине, — говорится в публикации.

Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров со своим французским коллегой назвал странным вопрос о том, готова ли его страна участвовать в восстановлении Украины. По словам главы Белого дома, Вашингтон уже потратил на Киев «сотни миллиардов долларов». Он еще раз повторил, что любая сделка должна предусматривать передачу Киевом значительных прав на редкоземельные минералы в качестве «возврата» Вашингтону сотен миллионов долларов помощи. Макрон в свою очередь отметил, что любая сделка «не должна означать капитуляцию Украины».

Макрон перебил Трампа

После переговоров в Вашингтоне Макрон заявил, что для диалога с российским коллегой Владимиром Путиным «есть хорошие причины». Он подчеркнул, что мировые лидеры должны поддерживать контакты, несмотря на разногласия.