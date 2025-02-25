Много о Путине, распускание рук и грусть Макрона: как прошли переговоры Трампа с лидером Франции

Накануне лидер Франции Эммануэль Макрон прибыл в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Главы государств обсудили текущую обстановку на Украине, потенциальные партнерские отношения между Москвой и Вашингтоном, а также гарантии безопасности. По словам Макрона, 30 стран ЕС готовы дать свои гарантии. В ходе беседы Макрон также с трудом сдерживал свои эмоции. URA.RU рассказывает, как прошли переговоры.

Макрон поддержал контакт Трампа с Путиным

Потенциальное улучшение отношений между США и Россией — основная тема разговора между Трампом и Макроном. Американский лидер подчеркнул, что продолжает общаться с российским президентом Владимиром Путиным по вопросам урегулирования конфликта на Украине и развитию экономических отношений между двумя странами. Об этом Трамп отдельно написал в собственных соцсетях.

«Одним из первых звонков, которые я сделал [после инаугурации], был звонок Путину. Он отнесся к нам с большим уважением», — заявил Трамп.

В ответ на это Макрон выступил с поддержкой лидера США, подчеркнув, что у того есть весомые причины для налаживания контакта с Россией. Однако он также заявил о необходимости предоставления Киеву гарантий безопасности. Здесь Макрон придерживается общей стратегии европейских стран, которые хотят направить свои миротворческие силы в Киев.

Около 30 стран ЕС готовы предложить гарантии безопасности, заявил французский глава. Он также призвал Трампа поддержать ЕС в этом ключе. Макрон до этого писал, что Париж уже подготовил соответствующий план.

Трамп о важности России в качестве партнера

Дональд Трамп в разговоре с Макроном в очередной раз подчеркнул важность совместных экономических инициатив с Россией для глобальной стабильности. По его словам, такое сотрудничество может укрепить не только экономику обеих стран, но и способствовать улучшению международных отношений в целом. При этом лидер США не отрицает, что у РФ есть ряд вещей, которые интересны лично Вашингтону.

В частности — редкоземельные ресурсы. Причем до этого США пытались уговорить Киев подписать соглашение о совместной разработке месторождений на Украине. Макрон отметил, что сделка между Киевом и Вашингтоном поможет обеспечению суверенитета Украины.

Не смог сдержать эмоции и удержать руки

За время встречи на видео было зафиксировано несколько моментов того, как Макрон не мог сдержать эмоции и удержать собственные руки. Изначально Эммануэль Макрон во время встречи с Трампом в Белом доме положил руку на колено президента США. Этот момент вызвал обсуждение в социальных сетях. Причем когда Трамп попытался отзеркалить жест, Макрон отвел его руку и какое-то время политики открыто держались за руки. Причем до этого Трамп отказался встречать Макрона лично, когда тот прибыл в Белый дом, сообщает Pravda.ru.

После был отмечен еще один эмоциональный момент со стороны Макрона. Во время общения с журналистами Трампу задали вопрос, считает ли он российского президента Владимира Путина «диктатором». В ответ на это лидер США обозначил, что не использует необдуманных слов. Причем до этого Трамп открыто назвал украинского лидера Владимира Зеленского этим же словом.

Именно в ответ на реакцию Трампа Эммануэль Макрон не смог удержать собственные эмоции. Если изначально он улыбался, то потом за несколько секунд на его лице произошла целая палитра эмоций. Он резко нахмурил брови, начал монотонно кивать головой, а затем опустил глаза в пол перед этим нервно облизав губы.

Макрон о санкциях против РФ, нарушающих международное право

В ходе встречи лидеры также затронули тему антироссийских санкций. Макрон заявил, что конфискация замороженных российских активов нарушает международное право. Он подчеркнул, что невозможно забрать непосредственно сами активы — только доход с них. По его словам, такие действия могут иметь серьезные последствия для международных отношений.

Вместе с тем он добавил, что судьба замороженных активов может быть предметом переговоров после окончания боевых действий на Украине, передает телеканал «Царьград». С начала СВО Запад заморозил около 300 миллиардов долларов в качестве активов РФ.

О мире при участии России

Макрон также заявил, что он и ЕС в целом является гарантом мира на Украине, который потенциально может быть заключен при поддержке США и России. Причем слова французского политика прозвучали после того, как Трамп открыто выступил против участия Европы в предстоящих переговорах.

"Украина и Россия подпишут соглашение, инициированное президентом Трампом, гарантами которого являемся мы", – пояснил французский лидер.

Он также заявил, что если Москва нарушит пункты соглашения, то против нее выступит вся Европа.

Сам Трамп также высказался по поводу введения прекращения огня на Украине перед непосредственно самими переговорами. Он заявил, что не против этого. В России же неоднократно давали понять, что конфликт надо заканчивать полноценно, без периодов временного прекращения огня.

Французский лидер Эммануэль Макрон также отметил, что ждет прекращения боев на Украине в течение ближайших недель, отмечает 360.Ru. Об этом он заявил в беседе с Fox News.

Продолжит ли Трамп отправлять деньги Украине

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что основная ответственность за обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта должна лечь на страны Европы. Он также отметил значительные вложения Америки в Украину.