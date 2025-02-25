Маск пообещал американским чиновникам второй шанс

Миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск заявил, что президент Дональд Трамп может дать второй шанс госслужащим, которые проигнорировали письмо с просьбой отчитаться о своей работе. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее федеральные служащие США получили от DOGE электронное письмо с требованием отчитаться о пяти делах, которые они выполнили за последнюю неделю, отсутствие отчета грозило им увольнением. При этом, по крайней мере три американских агентства - ФБР, Госдепартамент и Пентагон - сказали своим работникам игнорировать этот запрос. А президент Американской федерации государственных служащих Эверетт Келли заявил, что Маск и администрация Трампа демонстрируют «полное презрение к федеральным служащим».

По словам Маска, второй шанс тем, кто проигнорировал письмо, может быть дан «на усмотрение президента».

«Непредоставление ответа во второй раз приведет к увольнению», - заверил он в своем комментарии, размещенном в соцсети X.

При этом глава DOGE обратил внимание на то, что требования в письме содержались «простейшими», но федеральные служащие, которые не смогли их выполнить, проявили «некомпетентность и презрение» к тому, как тратятся налоги американцев.

Напомним, что департамент государственной эффективности США был создан Трампом после его победы на выборах президента США. По словам Трампа, задачами департамента стали «демонтаж» правительственной бюрократии, отмена избыточных нормативных актов и сокращение расходов правительства.