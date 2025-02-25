FT: Соединенные Штаты скоро могут снять санкции с России
Соединенные Штаты скоро могут снять санкции с России, написало издание Financial Times.
В частности, газета утверждает:
"Ожидайте, в ближайшее время санкции США против России будут сняты".
Объяснение издание дает такое:
"Деньги - одна из немногих вещей, которые действительно мотивируют Трампа. И россияне прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком заманчивых бизнес-предложений".
В США допустили снятие санкций с РФ
Напомним, что на прошлой неделе в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня с участием главы МИД России Сергея Лаврова, помощника президента Юрия Ушакова и главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Со стороны США в переговорах участвовали помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.