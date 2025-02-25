Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Владимиру Зеленскому не удастся удержаться у власти, и новым кандидатом на пост главы Украины станет удобный для США претендент.

«Если Вашингтон добьется проведения выборов на Украине, то он их и проконтролирует. Пусть сами помучаются и потасуют старую засаленную колоду кандидатов. Одно становится все более очевидным: следующим президентом Украины будет не Зеленский», – заявил РИА Новости Константинов.

По мнению Константинова, Зеленского, скорее всего, не допустят до участия в президентских выборах.

В Раде призвали Зеленского отказаться от участия в президентских выборах

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что президент США анонсировал встречи с Зеленским и Путиным на этой неделе.