Политолог: Макрон пытается занять место лидера в ЕС

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что многие страны ЕС и за его пределами готовы отправить войска на Украину в качестве гарантий после подписания мирного соглашения.

«Сегодня на фоне украинского кризиса и политического кризиса внутри ЕС Макрон пытается занять место лидера этого объединения. В этом смысле он пытается быть главной скрипкой, которая с одной стороны продолжает радикальный путь, а с другой пытается наладить хоть какую-то коммуникацию с Дональдом Трампом», — отметил Мезюхо.

Тем не менее, по мнению политолога, Макрон демонстрирует нереалистичный подход к обозримой перспективе будущего.

«То, что он предлагает — неприемлемо для России. И всё в конце концов закончится тем, что вопросы урегулирования украинского кризисы будут решаться без участия Евросоюза, который сегодня идёт явно на эскалацию конфликта», — заключил собеседник RT.

Ранее французский лидер отметил, что многие страны ЕС и вне блока готовы отправить войска на Украину.