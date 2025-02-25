Более 160 медиков Газы все еще подвергаются пыткам в тюрьмах Израиля

По меньшей мере 160 медицинских работников из Газы, в том числе более 20 врачей, как полагают, все еще находятся в израильских местах содержания под стражей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила глубокую обеспокоенность по поводу их благополучия и безопасности, сообщает британская газета Guardian.

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Палестинская медицинская неправительственная организация Healthcare Workers Watch (HWW) подтвердила, что 162 медицинских работника остаются под стражей в Израиле, в том числе некоторые из самых старших врачей Газы, а еще 24 пропали без вести после того, как их забрали из больниц во время конфликта. Муат Алсер, директор HWW, заявил, что задержание большого числа врачей, медсестер, фельдшеров и других медицинских работников из Газы является незаконным в соответствии с международным правом и усугубляет страдания мирных жителей, которые не имеют возможности получить медицинскую помощь.

ВОЗ заявила, что 297 медицинских работников из Газы были задержаны израильскими военными с начала войны, но у организации нет обновленных данных о том, сколько из них были освобождены или остаются под стражей. Адвокат, представляющий доктора Хуссама Абу Сафию, директора больницы Камаль Адван, чье задержание израильскими войсками в декабре вызвало международное осуждение, недавно заявил, что ему впервые разрешили посетить подзащитного, содержащегося под стражей в тюрьме Офер. По словам адвоката, врача пытали, избивали и отказывали в медицинской помощи. Британская газета и организация "Арабские репортеры за журналистские расследования" (ARIJ) также заслушали подробные показания семи старших врачей, которые утверждали, что их забрали из больниц, машин скорой помощи и контрольно-пропускных пунктов в Газе, незаконно перевезли через границу в израильские тюрьмы и подвергли месяцам пыток, избиений, голода и бесчеловечного обращения.

"Честно говоря, сколько бы я ни говорил о том, что я пережил в заключении, это лишь малая часть того, что произошло на самом деле", - сказал доктор Мохаммед Абу Сельмия, директор больницы Аль-Шифа, который содержался в течение семи месяцев в израильских тюрьмах, прежде чем был освобожден без предъявления обвинений. "Меня били дубинками, избивали прикладами и на меня нападали собаки. В камерах практически не было еды, личной гигиены, мыла, воды, туалета, туалетной бумаги. Я видел людей, которые там умирали. Меня так сильно избивали, что я не мог ни передвигаться, ни ходить. Ни дня не проходит без пыток", - сказал врач, которому потребуется длительная реабилитация.

Управление ООН по правам человека (UNOCH) заявило, что Израиль также должен немедленно освободить произвольно задержанный медицинский персонал и "прекратить все практики, которые равносильны насильственным исчезновениям, пыткам и другому жестокому обращению". Аджит Сунгай, глава офиса UNOCH по оккупированным палестинским территориям, сказал:

"Те, кто несет ответственность за преступления по международному праву, должны быть привлечены к ответственности".

В соответствии с Женевскими конвенциями, сводом международных законов, которые контролируют поведение воюющих сторон, врачи должны быть защищены, а не подвергаться нападениям во время конфликта, и им должно быть позволено продолжать оказывать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается. Известно, что двое высокопоставленных врачей Газы - доктор Ияд аль-Рантиси, акушер-консультант и гинеколог в больнице Камаль Адван, и доктор Аднан аль-Бурш, заведующий ортопедическим отделением больницы аль-Шифа, умерли в заключении.

В прошлом Израиль оправдывал свои военные операции в системе здравоохранения Газы, утверждая, что больницы использовались ХАМАСом в качестве военных командных центров и что медицинские работники, которые были задержаны, подозреваются в содействии террористам. Согласно международному праву, медицинские учреждения могут потерять свой защищенный статус и стать военными целями, если они используются для действий, "наносящих вред врагу". Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что до сих пор Израилю не удалось обосновать эти утверждения. В комментарии для британской газеты Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предоставила общее заявление, в котором говорится, что она прилагает усилия "для восстановления безопасности граждан Израиля, возвращения домой заложников и достижения целей войны, действуя в соответствии с международным правом".