СМИ: Во время встречи Трамп и Макрон удивили прессу откровениями и жестами

Шутки, энергичные рукопожатия, небольшие комплименты и жесты привязанности: в понедельник во время встречи в Белом доме президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон несколько раз удивили журналистов своими откровениями и жестами, констатирует французский телеканал BFMTV.

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В Овальном кабинете миллиардер, бывший ведущий реалити-шоу, рассказал, как после ужина на Эйфелевой башне со своими женами президент Франции решил отвечать журналистам на французском языке.

"Переводчика не было, и он говорил, он говорил, а я просто кивал", - сказал Трамп.

"На следующий день я прочитал газеты и понял: "Это не то, о чем мы говорили". Он умный человек, я вам говорю", - сказал американский президент, схватив за предплечье своего коллегу, который сидел рядом с ним, под смех аудитории.

Незадолго до этого Трамп назвал Макрона "очень особенным человеком".

Президент Франции рассказал об "очень дружеском приеме, как всегда" со стороны Трампа, который с момента своего возвращения к власти не перестает критиковать европейцев за то, что их военные расходы считаются недостаточными, а налоги - несправедливыми. Когда французский президент прибыл к Овальному кабинету, два лидера обменялись одним из тех очень энергичных рукопожатий, близких к армрестлингу, которые регулярно радуют фотографов во время их встреч.

Приехав в Вашингтон для того, чтобы попытаться сгладить огромные разногласия с Дональдом Трампом по Украине в частности и по трансатлантическим отношениям в целом, Эмманюэль Макрон, тем не менее, начал публично упрекать хозяина Белого дома, когда Дональд Трамп в его присутствии начал минимизировать европейское участие в помощи, предоставляемой Украине, отмечает телеканал.

"Нет, на самом деле, если быть откровенным, мы заплатили, мы (европейцы) заплатили 60 процентов от общего объема помощи", - вмешался в разговор президент Франции, положив руку на предплечье Дональда Трампа.

Он также приветствовал столь дорогой Дональду Трампу проект по обеспечению доступа американцев к украинским полезным ископаемым для компенсации расходов, понесенных Вашингтоном на поддержку Киева с 24 февраля 2022 года.

Как отмечается в публикации, Макрон понимает, что Дональд Трамп рассматривает дипломатические отношения как деловые переговоры, которые при необходимости должны вестись с шумом и жестокостью, он "восхваляет сдерживающий потенциал Соединенных Штатов и позволяет своему хозяину изображать из себя миротворца".

Когда президент Франции начал отвечать на вопрос на своем родном языке, Трамп, который не говорит по-французски, сказал:

"Понятия не имею, что он говорит, но это самый красивый язык". Трамп похвалил "отличную работу" с президентом Франции. "Было приятно провести время с вами и привет вашей жене. Мы скоро увидимся снова", - сказал Трамп позже в тот же день на пресс-конференции.

Отношения между двумя политиками, которые никогда не были откровенно испорчены, как, например, между Трампом и Джастином Трюдо, премьер-министром Канады, тем не менее, имели свои взлеты и падения во время первого срока президентства республиканца. Эмманюэль Макрон, приглашенный в Белый дом в 2018 году на государственный обед с большой помпой, принес с собою куст, который он затем посадил вместе с Дональдом Трампом на лужайке Белого дома. Но дерево, взятое из леса, где погибли американские солдаты во время Первой мировой войны, не пережило пересадку.