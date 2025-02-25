Назван день, когда Украина потеряла самые богатые месторождения

Украина лишилась большей части наиболее рентабельных месторождений полезных ископаемых 5 октября 2022 года, когда Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Росконгресса.

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Согласно нему, до 2014 года в стране были четыре основных месторождения лития, два из которых теперь на российских территориях.

Значительная часть наиболее рентабельных месторождений находится в регионах, которые к настоящему времени вошли в состав России и уже не контролируются Киевом, — говорится в документе.

В частности, речь идет о Шевченковском литиевом рудном поле в ДНР и о месторождении Крутая Балка в Запорожской области, подходящем для открытой добычи. Кроме того, в регионе находятся предприятия по производству губчатого титана, которые до 2022 года были крупнейшими на Украине.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что редкоземельные металлы стали ресурсной базой современной экономики. По его словам, они дают основу различным направлениям электроники и «цифры». Все эти отрасли задают динамику общемирового прогресса, участие в нем подразумевает конкуренцию, подчеркнул Путин.