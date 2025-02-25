Трампа поразил вопрос об участии США в восстановлении Украины

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал странным вопрос о том, готова ли его страна участвовать в восстановлении Украины.

По словам главы Белого дома, Вашингтон уже потратил на Киев «сотни миллиардов долларов». Трансляцию мероприятия вел телеканал C-SPAN.

Это немного странный вопрос. Мы вложились на $350 млрд (30,8 трлн рублей. — NEWS.ru), думаю, это довольно значительно, — подчеркнул американский лидер.

Он еще раз повторил, что любая сделка должна предусматривать передачу Киевом значительных прав на редкоземельные минералы в качестве «возврата» Вашингтону сотен миллионов долларов помощи. Макрон в свою очередь отметил, что любая сделка «не должна означать капитуляцию Украины».

Трамп захотел заставить Киев отдавать половину дохода от активов Украины в спецфонд

Ранее президент США заявил, что не возражает против присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. По его мнению, это будет хороший день, когда бойцам не придется воевать.

До этого политик выразил мнение, что сделка по Украине пойдет на пользу России. Трамп считает, что конфликт может быть урегулирован в течение ближайших недель, поскольку стороны способны достичь договоренности в кратчайшие сроки.