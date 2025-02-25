Британия заговорила о возвращении России в G7

Правительство Великобритании не исключает возможность возвращения России в состав Группы семи (G7), заявил в интервью местной радиостанции Times Radio заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Дэн Джарвис. По его словам, данный вопрос будет рассматриваться, когда завершится конфликт на Украине.

Это тема, которая будет обсуждаться с международными союзниками. Это также вопрос, который, без сомнения, будет рассматриваться тогда, когда конфликт на Украине будет завершен, — утверждает Джарвис.

Он уточнил, что премьер-министр Британии обсудит эти вопросы на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Она должна состояться уже на этой неделе, 27 февраля.

Ранее Трамп выступил за восстановление «Группы восьми» (G8) с участием России. Американский лидер назвал ошибкой исключение страны из объединения и возвращение к формату G7. Он пояснил, что вопрос не в том, нравится кому-либо Россия или нет, дело в странах самой G7, которые только и говорят о России.

Вместе с этим министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что государство выступает категорически против присоединения России к «Большой семерке». По ее словам, этого не произойдет «ни при каких обстоятельствах».