США вложили $500 млн в создание прозападной Украины

С 2014 года США вложили в «укрепление национального единства» Украины и поддержку реформ, «направленных на евроатлантический курс» страны, около 510 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публичные отчеты Агентства США по международному развитию (USAID).

Из январского аудиторского отчета службы внутреннего контроля USAID следует, что с февраля 2022 года агентство заключило два дополнительных контракта с международной компанией из Вашингтона. Эти контракты стали третьей и четвертой частями «инициативы по повышению уверенности Украины» (UCBI).

Стоимость этих контрактов составила 180,2 миллиона и 252 миллиона долларов соответственно. На первые два этапа UCBI США потратили около 78,2 миллиона долларов.

Ранее Трамп приостановил программы Агентства США по международному развитию (USAID) на 90 дней, передал агентство под управление Госдепа и начал расследование работы USAID. К концу 90-дневного срока новая администрация должна будет определить, соответствуют ли эти программы целям политики Трампа.

Трамп утверждает, что из USAID и других государственных агентств были украдены миллиарды долларов, большую часть из которых получили СМИ за «фейковые новости». По словам президента США, украденные деньги поступали СМИ «в качестве «взноса» за создание хороших историй о демократах». Позже глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что USAID будет ликвидировано.