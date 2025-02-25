Лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц, победивший на парламентских выборах в Германии, выразил мнение, что европейским странам следует усилить свои оборонные способности.

Его слова приводит The Guardian.

«В Европе сейчас действительно без пяти минут полночь», — передает The Guardian заявление Мерца.

Так он описал ситуацию со временем, оставшимся до разрушения мира, на часах Судного дня, которые ведет «Бюллетень ученых-атомщиков». В 2025 году стрелки этих часов были переведены на 89 секунд до «ядерной полуночи», установив новый антирекорд за 78 лет работы проекта.

Мерц также выразил намерение поддерживать хорошие отношения с США, но при этом готовится к возможным неблагоприятным развитиям на фоне возможного подхода новой администрации США, который отражен в лозунге «America Alone» («Только Америка»). 24 февраля, в день третьей годовщины масштабного конфликта между Россией и Украиной, он высказался в поддержку Киева и подчеркнул необходимость ведения мирных переговоров с участием Украины.

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Ранее Фридрих Мерц заявлял, что переживает за попытку США и России заключить сделку по Украине. По его словам, США и РФ пытаются заключить договоренности в обход других стран, а такие шаги Европа не приемлет.