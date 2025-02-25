Визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе»

В США президент Франции Эммануэль Макрон хлопал Дональда Трампа по коленке и пытался представить дело так, будто всей душой радеет за мир на Украине. Личные отношения с новым хозяином Белого дома оказались для француза важнее, чем последовательность в собственных словах. Но Макрон явно не тот политик, которому можно доверять.

«Эммануэль Макрон попытался перебросить мост через пропасть, которая разверзлась между Дональдом Трампом и европейцами по вопросу конфликта на Украине».

Так издание Figaro откомментировало вояж президента Франции в США.

Однажды лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен заметила, что президент Макрон действует не как президент, а как «маленький телеграфист НАТО и Евросоюза». Возможно, никогда еще эта ремарка не была настолько точна, как теперь.

Макрон действительно прилетел в США в качестве гонца коллективной Европы, которой резко не нравятся мирные инициативы Дональда Трампа. Главе Французской республики отведена роль первой ласточки, а второй станет британский премьер-министр Кир Стармер, его в Вашингтоне тоже ждут. Или не особенно ждут.

Макрона Трамп лично встречать не вышел, послав на крыльцо Белого дома помощницу. А про Стармера известно, что новый президент США его сильно недолюбливает, поскольку британцы отправляли в Америку политтехнологов для помощи Камале Харрис.

При этом и Макрон, и Стармер выражают точку зрения той части Старого Света, которая считает, что Украина еще не исчерпала все свои ресурсы и может успешно противостоять России. Убедив себя в том, что восточная периферия ЕС станет следующей целью России, европейцы воспринимают мирные инициативы Трампа с нескрываемым подозрением, тем более что их мнением Трамп не интересуется.

В то же время нацеленность президента США на достижение мира является фактом, с которым приходится считаться. И главный вопрос, который волнует европейский политикум – это кто и как будет такой мир обеспечивать. Иными словами, чьи именно войска будут играть роль «миротворцев».

Часто звучит мнение, что это могут быть только европейские войска, но их прикрытие, в том числе с воздуха, должны обеспечивать американцы. Однако Трамп не хочет брать на себя подобные обязательства. Гораздо чаще и охотнее он рассуждает о сделке с Украиной по редкоземельным металлам, а когда из Киева пытаются стребовать с него за нее гарантии, уклоняется.

Выступая в Белом доме вместе с президентом США перед прессой, Макрон заявил, что французы «готовы предоставить гарантии безопасности Украине». Но дал понять, что без американского участия сделать это будет затруднительно. А значит, воз и ныне там.

Президенту Франции на этой пресс-конференции в принципе пришлось нелегко. Он привык быть в центре внимания, однако всеобщим вниманием быстро завладел Трамп, а Макрон как будто искал поводы напомнить о себе и хоть чем-нибудь запомниться. Например, совершенно не к месту упомянул об участии француза Лафайетта в американской войне за независимость.

«Мир не может означать капитуляцию Украины, не может быть перемирием без гарантий», – заявил также он, вновь возвращаясь к теме обеспечения перемирия «совершенно мирными» войсками, которым, однако же, понадобится «американская поддержка».

Продолжил француз настаивать и на том, что украинские представители, равно как и европейские, должны принять участие в мирных переговорах. А свои прежние заявления о том, будто переговоры с Россией несвоевременны и даже вредны, дезавуировал.

Со своей стороны Трамп выразил надежду, что «война закончится в течение нескольких недель». И добавил свое неизменное: «Она никогда бы не началась, если бы я был президентом».

Выступая перед прессой, Макрон пытался представить дело таким образом, будто он так же, как и Трамп, привержен делу мира. На самом деле он и его коллеги из ЕС готовятся обсудить на внеочередном саммите 6 марта меры по усилению военной поддержки Украины.

И в тот же день, когда президент Франции прибыл в Вашингтон, лидеры ряда европейских стран, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта отправились в Киев, чтобы подчеркнуть там «непоколебимость поддержки Украины».

Как уверяют европейцы, они потратили на Украину больше, чем американцы – 134 млрд против 114 млрд евро.

Но Дональд Трамп и Владимир Зеленский называли другие цифры.

Выписывая чеки, Европа свято верила, что Россия вот-вот потерпит поражение, и ей можно будет предъявить счет для компенсации расходов.

Вместо этого Европу направили к разбитому корыту. Прибыль отменяется, убытки увеличиваются, а главное, что американский президент, в тени которого раньше было удобно существовать, перестал считаться с интересами Старого Света и требует мира, не принимая «поправочки» из Брюсселя.

Это не значит, что Евросоюз обязательно пойдет на открытую конфронтацию с США – все же бюрократические системы склонны использовать бюрократические процедуры. Но если формально он и согласится с планом Трампа по завершению конфликта вокруг Украины, как это сделал Макрон, то все равно будет затягивать реализацию мирных инициатив, а в худшем случае постарается сделать так, чтобы перемирие долго не продержалось.

Тогда Макрон обязательно произнесет еще одну обвинительную речь в адрес России. Кажется, в такие моменты он нравится себе особенно сильно.