Стало известно о смерти защищавшего Кеннеди спецагента

Агент американской Секретной службы Клинт Хилл, пытавшийся заслонить собой президента США Джона Ф. Кеннеди в день его убийства, умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщил телеканал CNN.

Кеннеди был убит в ноябре 1963 года в Далласе. Главный подозреваемый в совершении этого преступления Ли Харви Освальд был застрелен два дня спустя владельцем ночного клуба Джеком Руби.

В день убийства Кеннеди Клинт Хилл ехал во второй машине кортежа, он выскочил из нее и бежал под пулями, пытаясь защитить президента и первую леди.

«Клинт Хилл, агент Секретной службы, побежавший под пулями, чтобы заслонить президента Джона Ф. Кеннеди и первую леди 22 ноября 1963 года в Далласе, скончался в пятницу (21 февраля). Ему было 93 года», - сообщил канал.

В Секретной службе США отметили «непоколебимую преданность и исключительную службу» Хилла.

«Карьера Клинта стала примером высочайших идеалов государственной службы. Мы скорбим о потере уважаемого коллеги и дорогого друга, чей вклад в агентство и страну навсегда останется в памяти», - говорится в заявлении ведомства.

По данным телеканала, в день убийства Кеннеди объектом охраны Хилла была супруга американского лидера Жаклин. Добежав до машины главы государства, агент прикрыл собой первую леди и раненого президента, но не успел его спасти.

ФБР нашло документы по убийству президента Кеннеди, которые не были рассекречены

Он отмечал в интервью после того страшного дня, что был единственным, у кого была возможность что-то сделать, но не мог добраться до машины достаточно быстро и спасти жизнь Кеннеди.

Как сообщает телеканал, Клинт Хилл так и не смог оправиться от шока из-за убийства американского лидера и в 43 года ушел в отставку.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании всех документов, связанных с убийством Кеннеди, его брата — сенатора Роберта Кеннеди — и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Все трое были застрелены, что породило разные слухи и теории.