В ЕС отказались от украинских ресурсов

Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС не будет требовать от Украины природные ресурсы в обмен на европейскую помощь. Об этом Кошта рассказал в интервью украинским СМИ.

Кошта подчеркнул, что за последние три года ЕС стал одним из крупнейших «доноров» для Украины. Он отметил, что Брюссель помогает Киеву ради европейской безопасности.

«Мы делаем это для Украины, для украинцев, а также для европейской безопасности, и мы не возвращаем себе ничего природными ресурсами Украины», - подчеркнул глава Евросовета.

Осенью 2024 года Владимир Зеленский представил план, включающий пять открытых пунктов и три тайных приложения. В тексте документа подчеркивалось, что на Украине сосредоточены природные ресурсы и критически важные металлы на триллионы долларов (речь шла об уране, титане, литии, графите).

Зеленский заявил, что Киев предлагает США и ЕС заключить «специальное соглашение о совместной защите имеющихся на Украине критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала». Этот пункт содержал тайное приложение, с которым могли ознакомиться только «определенные партнеры».

Источники Financial Times рассказывали, что президента США Дональда Трампа заинтересовали два предложения из плана Зеленского - о доступе к украинским ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими. В начале февраля Трамп сообщил, что планирует заключить с властями Украины соглашение, по которому Киев будет получать американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы и «другие вещи».

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США подготовили соглашение, по которому Киев должен был передать американским компаниям права на половину своих редкоземельных металлов. Сообщалось, что Зеленский отказался подписывать этот документ, так как в нем не было гарантий безопасности для Украины.

После этого Трамп раскритиковал Зеленского и США подготовили новый вариант соглашения, еще более жесткий. Согласно ему, Украина должна отказаться от половины доходов с продажи природных ресурсов, включая полезные ископаемые, газ и нефть, а также от половины поступлений с портов и прочей инфраструктуры. Если Киев согласится на это, Украине придется вносить взносы в специальный фонд до тех пор, пока сумма не достигнет 500 миллиардов долларов - в такую сумму США оценивают уже предоставленную помощь.