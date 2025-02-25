Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет удержаться у власти в стране, главой государства станет кандидат, устраивающий Вашингтон. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

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«Одно становится все более очевидным: следующим президентом Украины будет не Зеленский», — подчеркнул он.

Константинов добавил, что США стремятся к проведению президентских выборов на Украине, которые они же и проконтролируют. На фоне обострения отношений Киева и Вашингтона Зеленского вовсе могут не допустить к участию в выборах, считает глава крымского парламента.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

В США заявляли, что Украина должна провести президентские выборы, чтобы у нее была возможность сесть за стол переговоров по разрешению конфликта.