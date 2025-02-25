Макрон раскрыл, сколько стран готовы дать гарантии безопасности Украине

Участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины готовы около 30 стран, заявил президент Франции Эммануэль Макрон телеканалу Fox News.

По его словам, европейские страны «готовы разделить бремя» обеспечения безопасности Украины.

"Я говорил с 30 европейскими лидерами и союзниками, и многие из них готовы стать частью такой сделки, гарантий безопасности в том или ином виде", — отметил Макрон.

При этом он подчеркнул, что все они хотят «получить сигнал солидарности от США». Это они считают необходимым на случай якобы возможного нарушения Россией договоренностей, пояснил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он видит гарантии следующим образом: ВСУ должны насчитывать 800 тысяч человек в качестве гарантии безопасности, армия должна при этом получать финансирование, также страну необходимо принять в Евросоюз. Сейчас идут разговоры о размещении контингента зарубежных войск на Украине, добавил президент.

Макрон заявил, что выступает за возобновление диалога по Украине с Путиным

Тем временем конгрессмен Майк Уолтц рассказал, что президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине, возложив решение вопросов по гарантиям безопасности на Европу. Он указал, что там в ближайшее время состоятся переговоры, в ходе которых планируется обсудить детали урегулирования кризиса.